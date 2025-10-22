Peter Bosz s-a înclinat în fața lui Man după meciul fabulos din Ligă: "Nu ar fi trebuit să-l desființați așa repede!"

Bosz a lăudat întreaga echipă, de la Guus Til la Ryan Flamingo, însă a ținut să-l remarce pe Man, a cărui evoluție este pe o pantă ascendentă evidentă.

O parte din "vină" i-a aparținut și lui Dennis Man , iar tehnicianul olandez a avut un discurs special pentru internaționalul român la conferința de presă.

"Băieții noi au nevoie de timp"



Întrebat despre forma excelentă arătată de Dennis Man, Peter Bosz le-a transmis un mesaj celor care l-au criticat pe român în perioadele mai puțin faste.



"Așa cum am spus de multe ori înainte, nu ar trebui să-i desființați pe jucători după doar câteva săptămâni. Băieții noi au nevoie de timp de adaptare", a punctat antrenorul lui PSV.



Acesta și-a continuat lauda la adresa calităților fotbalistului român: "El este un jucător bun, cu un șut grozav. Ați văzut asta din nou astăzi".



Peter Bosz a fost impresionat de modul în care echipa sa a continuat să joace ofensiv chiar și la scorul de 3-1. "De fapt, toată lumea a jucat bine, chiar și rezervele", a spus tehnicianul, care a concluzionat că, după evoluția din această seară, PSV a demonstrat că poate "concura la acest nivel".

