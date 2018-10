Declaratia FABULOASA a lui Buffon! Si-a dezvaluit marele COSMAR dupa transferul la PSG: "Am plans de prea multe ori cu ei!"

Portarul de legenda al Italiei a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Gianluigi Buffon a ajuns in aceasta vara la Paris Saint-Germain dupa 17 ani petrecuti la Juventus, club cu care a castigat 9 titluri in Italia. Nu a reusit insa sa triumfe in UEFA Champions League - a pierdut finala cu Juve in 3 randuri, inclusiv de 2 ori in ultimele 4 sezoane!

Ajuns la PSG, Buffon spera sa cucereasca marele trofeu cu noua sa echipa, cea care la randul ei nu a reusit sa puna mana pe el. Buffon nu vrea insa sa dea de Juventus in finala UEFA Champions League.

"Nu as vrea asta. Nu as vrea ca bucuria mea sa aiba ca o consecinta tristetea fostilor colegi si fani. Am plans deja de prea multe ori impreuna. Merit sa ma bucur pe deplin. Daca va trebui sa ne luptam cu Juventus, ar fi bine sa se intample inainte de finala" a spus Buffon.

Urmeaza o saptamana importanta pentru PSG si Juventus in UEFA Champions League. Campioana Frantei va juca impotriva lui Napoli, in timp ce Juve da de Manchester United.