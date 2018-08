Buffon, lasat MASCA de Mbappe dupa transferul la PSG: "Va marca istoria fotbalului! Are ceva in plus fata de ceilalti!"

Gianluigi Buffon i-a dat un sfat celui mai scump adolescent din fotbal.

Desi nu a apucat inca sa joace alaturi de Mbappe, pustiul fiind inca in vacanta dupa ce a castigat titlul mondial cu nationala Frantei, Buffon a vorbit despre jucatorul pe care PSG a platit 180 de milioane de euro in aceasta vara dupa ce il imprumutase in sezonul trecut de la Monaco.

"Cand am vorbit dupa meci cu Andrea Barzagli, cel care este unul dintre bunii mei prieteni, mi-a spus: <<Gigi, in 20 de ani de cariera rar am vazut un jucator care sa alerge atat de rapid cu mingea, am avut mari probleme sa-l opresc>>.



Aceste cuvinte sunt semnificative pentru ca Barzagli, atunci cand este apt de joc si concentrat, este unul dintre fundasii de top. Este evident ca Mbappe are ceva in plus fata de altii. Sper sa ramana umil si sa-si pastreze dorinta de a progresa si sa faca sacrificiile necesare.



Daca se va intampla asta, el va marca istoria fotbalului si va scrie pagini incredibile in povestea acestui sport" a spus Buffon pentru revista oficiala a celor de la PSG.