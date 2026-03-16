Adrian Porumboiu a reacționat dur după ce Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a declarat că Istvan Kovacs este cel mai bun arbitru din istoria fotbalului românesc.

Adrian Porumboiu a dat de pământ cu Istvan Kovacs

”Cel mai bun arbitru din istorie nu este în niciun caz cel pe care l-a desemnat Burleanu. Domnul Burleanu poate vorbește la nivelul Aerostar Bacău. Arbitrajul românesc a fost reprezentat de arbitrii de mare valoare.

Andrei Rădulescu este primul român care a participat la un Campionat Mondial. Nicolae Rainea a arbitrat trei finale de Campionat Mondial și finale de Liga Campionilor și Supercupa Europei. Vorbesc despre Ioan Igna, a arbitrat finale de Liga Campionilor și a arbitrat la Campionatul Mondial un meci care în Franța e considerat unul din cele mai frumoase meciuri, Brazilia – Franța. Peste toate treburile astea aveau ceva ce nu are băiețașul de Kovacs, integritate.

Băiețașul ăsta a stabilit campioane, a făcut parte dintr-un corp de balet. Mircea Sandu mi-a spus că îl va scoate din arbitraj. După șase luni l-au trecut pe lista FIFA. Uitați-vă câte meciuri a nenorocit în campionatul României. Tu, ca președinte FRF, să spui că e cel mai bun arbitru din istorie înseamnă că nu cunoști istoria arbitrajului românesc”, a spus Adrian Porumboiu la Digi Sport.

Porumboiu și Ilie Dumitrescu, dialog în contradictoriu

Opiniile lui Porumboiu nu au fost împărtășite și de Ilie Dumitrescu, cel care a simțit nevoia să sară în apărarea lui Istvan Kovacs. Fostul mare atacant a mărturisit că nu se poate vorbi atât de rău despre un arbitru care a reprezentat România la cel mai înalt nivel, mai ales atunci când acesta nu se poate apăra.

”Cu tot respectul pe care ți-l port, dar nu poți să vorbești despre Kovacs așa. Nu ai cum să vorbești despre Istvan Kovacs așa în nicio secundă, pentru că a demonstrat la cel mai înalt nivel. Asta nu înseamnă că nu poți să greșești.

Nu poți să vorbești așa de un arbitru care a arbitrat trei finale europene, care e cel mai bine cotat, să mături cu el pe jos că ți-a greșit ție pe la Vaslui pe acolo. Nu a spus nimeni că nu a greșit, greșesc arbitri în cele mai importante ligi din Europa, dar nu să măturați așa cu el. A greșit, va fi suspendat. Nu îmi place să vorbim așa despre cineva în lipsa lui”, a răspuns Ilie Dumitrescu.

Adrian Porumboiu a continuat însă și a transmis că, în opinia sa, Kovacs face un deserviciu fotbalului românesc și că, de multe ori, nu este imparțial. Fostul patron de la Vaslui a declarat că își asumă și un eventual proces.

”Cu tot respectul, Ilie, tu vorbești, dar nu cunoști meandrele arbitrajului românesc, cum a fost promovat, cine l-a susținut, asta e problema, cum a ajuns acolo și câte meciuri a prăpădit în campionatul intern. Dacă tu ai vedea caseta în care Vaslui a pierdut campionatul cu Astra, ai fi spus: ’Domn-le, ce caută ăsta în arbitraj!’.

Calitatea principală a unui arbitru este să fie imparțial, iar acest Kovacs a dovedit de atâtea ori că a ținut cu o echipă sau alta. A făcut parte din corpul de balet al lui CFR Cluj când era Paszkany acolo. Dacă cineva are ceva împotrivă, eu suport să merg și în fața instanțelor dacă au chef și să demonstrez prin casete, prin meciuri ce s-a întâmplat”, a continuat Porumboiu.