Dan Petrescu, mesaj pentru critici dupa calificarea cu Maccabi: "Stilul meu nu place, dar e unul invingator!" Absenta uriasa pentru meciul cu Celtic

CFR Cluj va juca impotriva lui Celtic in turul 3 preliminar din UCL.

CFR Cluj a ajuns in jurul orei 4 dimineata la Cluj dupa calificarea fantastica in fata celor de la Maccabi. Dan Petrescu nu are timp sa sarbatoreasca: a inceput deja pregatirea meciului de campionat, cu Chindia, si pe cel din turul 3 al UEFA Champions League, cu Celtic.

"A fost un meci foarte greu cu o echipa foarte buna, a trebuit sa suferim, sa ne aparam si sa aparam rezultatul din tur. Am jucat cu o echipa foarte buna. Incepusem bine, credeam ca vom marca noi primii. Dar au marcat ei iar reactia a fost senzationala. Per total, cred ca puteau mai mult la acest meci unii jucatori, nu vreau sa-i numesc, nu a fost toata echipa la maxim. Dar cand ne calificam impotriva unei echipe mai valoroase, toata lumea merita felicitari, titularii si rezervele si clubul CFR. Recuperarea va fi foarte grea. Incerc sa fac o echipa pentru campionat si o echipa pentru Champions League. Culio nu cred ca va putea juca la meciul cu Celtic, ceea ce e o pierdere extraordinara.



Am luat-o usor, am inceput cu Astana care are 30 de milioane in plus la buget, Maccabi la fel. Bugetele nu joaca, daca ai o echipa adevarata cu jucatori care se bat, daca ne organizam bine si facem bine fazele fixe, se poate. Am avut o experienta placuta in Scotia ca antrenor, sper sa mai am, am marcat 4 goluri din faze fixe cu Glasgow Rangers.



Rondon a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren prin efortul pe care l-a depus. A alergat foarte mult pentru ca ne-au pasat jucatorii de la Maccabi si trebuia sa faca faza de aparare si a facut-o tot meciul. Si a marcat si un gol meritat pentru ca de cand a venit a avut ocazii si nu reusise sa marcheze. E un profesionist senzational si a fost unul dintre cei mai buni de pe teren.



Culio sigur a fost cel mai bun de pe teren, asta e opinia mea. Nu are rost sa ma mai repet, Culio este cel mai bun jucator din istoria lui CFR, asta e opinia mea si mi-o mentin. Astazi multi au inceput sa-mi spuna ca am dreptate, inainte nu. Am si eu un ochi format si nu vreau sa-l laud eu pe Culio ca n-am nimic cu el, dar asta cred eu despre el.

Orice calificare e importanta. Ca sa ajungi in grupe, mai trebuie sa treci 2 tururi. E foarte greu. Ne-am asigurat play-off-ul de Europa League, dar imi doresc mai mult. Asa am fost mereu, si pe la Unirea Urziceni nu eram apreciat, nici la CFR in primul an, nici al doilea an. Poate daca ajunge in grupele UEFA Champions League vom fi apreciati, pana atunci stilul lui Dan Petrescu nu place, nu inteleg ce are lumea cu stilul acesta, este un stil invingator si sper sa-l mentin si anul acesta sa ajungem in grupe si sa castigam campionatul.



(Tucudean) E clar ca nu e bine, s-a vazut. Sper sa joace sambata sa fie pregatit pentru ca a stat ceva timp. Tucudean are nevoie de meciuri, fara meciuri nu poate sa revina la forma la care a fost, a inteles si el asta ca daca nu te antrenezi si nu joci, nu poti sa revii la forma la care a fost.



Daca am avut acest succes (in Scotia) imi doresc sa il am din nou. Trebuie sa studiez bine adversarul pentru ca nu l-am vazut, nu il stiu. Pana atunci avem meciul de sambata cu Chindia, foarte greu, daca il pierdem o sa uite toata lumea aceasta calificare pe care am avut-o cu Maccabi. Eu ma concentrez deja (pe meciul de sambata), si in avion am vazut un meci de-al lui Chindia" a spus Dan Petrescu la revenirea in tara.