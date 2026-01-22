"Cutremur" după Newcastle - PSV: "Va pleca de la echipă, deja cred că a fost anunțat"

PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, a suferit un eșec drastic împotriva lui Newcastle, 0-3, în penultima rundă din faza principală Champions League.

Peter Bosz PSV Eindhoven Newcastle Dennis Man
Deși nu mai pierduse un meci în deplasare din luna martie, PSV nu i-a putut face față lui Newcastle, care a marcat două goluri în prima jumătate de oră prin Wissa și Gordon. Cu Dennis Man titular și înlocuit în minutul 62, campioana Olandei a mai încasat un gol în repriza secundă, de la Barnes.

Peter Bosz, OUT de la PSV?

În ziua meciului cu Newcastle, în Olanda s-a discutat intens despre plecarea lui Peter Bosz de la echipă. Antrenorul lui PSV se află în ultimele luni de contract, iar până acum a ezitat să își prelungească înțelegerea, în ciuda presiunilor făcute de conducere.

Fostul internațional olandez Theo Janssen (44 de ani), analist la Ziggo Sport, crede că Peter Bosz a decis deja să plece de la echipă în vară, când îi va expira contractul, și să devină noul selecționer al Olandei, în locul lui Ronald Koeman, după Cupa Mondială.

"Marcel Brands (n.r - directorul executiv al lui PSV) a spus recent că i-a făcut o ofertă finală antrenorului. Bosz are două săptămâni la dispoziție să accepte sau să refuze.

Cred că la nivel intern se știe deja de multă vreme dacă va continua sau nu. Eu cred că Peter va pleca și chiar cred că își dorește să preia naționala Olandei. Altfel, PSV ar fi anunțat deja prelungirea. Nu ai nevoie de două săptămâni pentru asta", a spus Theo Janssen, potrivit VP.

Peter Bosz o antrenează pe PSV din vara anului 2023. A câștigat două titluri consecutive în Eredivisie, iar acum se îndreaptă spre al treilea, distanța față de a doua clasată fiind de 16 puncte.

În ciuda eșecului cu Newcastle, PSV păstrează șanse de a se califica în play-off-ul pentru optimile Champions League. Echipa lui Dennis Man ocupă locul 22, cu 8 puncte, însă are nevoie de un rezultat mare contra lui Bayern Munchen, săptămâna viitoare, pentru a se menține în primele 24.

Clasamentul din Champions League

