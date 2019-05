Cum s-au schimbat cotele pentru Balonul de Aur dupa cutremurul de pe Anfield! Liverpool are 3 jucatori intre primii 5 favoriti! Cota lui Messi

Messi si-a vazut inca o data spulberat visul de a mai castiga o Liga a Campionilor. Barcelona a fost distrusa pe Anfield dupa ce o invinsese cu 3-0 pe Liverpool in meciul tur.

Barcelona a redevenit o echipa pamanteana, iar locul ei a fost luat de Liverpool. Englezii au reusit un comeback care va ramane in istoria fotbalului si au intors infrangerea cu 0-3 de pe Camp Nou. Pe Anfield, Liverpool s-a impus cu 4-0, cu dublele marcate de Origi si Wijnaldum.

Singura consolare a lui Messi ar putea fi Balonul de Aur



Barcelona ramane in acest sezon cu titlul castigat in La Liga cu 3 etape inaintea finalului de sezon. Pentru Messi, urmeaza cel mai probabil castigarea unei noi Ghete de Aur, fiind lider in clasamentul pentru titlul de cel mai bun marcator din Europa. Messi mai spera si la Balonul de Aur. Interesant este ca e favorit la pariuri.

In ciuda infrangerii suferite de Barcelona, Messi ramane no.1 in preferintele bookmakerilor pentru castigarea Balonului de Aur. Liverpool, care va juca finala UCL si care mai spera la titlul din Premier League, acolo unde asteapta ca City sa se incurce cu Brighton, are trei jucatori intre primii cinci favoriti!

Campion al Italiei, insa eliminat inca din sferturile UEFA Champions League, Ronaldo are o cota foarte mare - 21.00

Cotele actualizate pentru Balonul de Aur



1. Lionel Messi – cota 1.54

2. Virgil van Dijk – cota 3.50

3. Sadio Mane – cota 8.50

4. Mohamed Salah – cota 8.50

5. Cristiano Ronaldo – cota 21.00

Detinatorul en-titre al Balonului de Aur, croatul Modric, are o cota de 81.00