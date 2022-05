După 4-3 la Manchester, Manchester City a condusă cu 1-0 din minutul 73, după golul lui Riyad Mahrez. Contrar cursului jocului, Real a dat lovitura în minutele 90 și 90+1, grație dublei semnate de Rodrygo. În prelungiri, Karim Benzema a dat lovitura finală din penalty, iar echipa lui Carlo Ancelotti s-a calificat în finală.

Cum explică Pep Guardiola căderea lui Manchester City din thriller-ul cu Real Madrid

La finalul partidei, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a încercat să explice căderea echipei sale din ultimele minute ale timpului regulamentar, dar și din prelungiri, unde nu i-a pus prea multe probleme lui Real.

Guardiola se concetrează acum la Premier League, unde mai are patru meciuri de jucat și un avans minim față de Liverpool.

"Am fost foarte aproape, dar nu am reușit. (n.r - întrebat cum explică ultimele minute) E simplu. În prima repriză nu am fost suficienți de buni, însă nu am suferit prea mult. După ce am marcat golul, am jucat mai bine. Am găsit ritmul necesar, iar jucătorii se simțeau bine. Nu e ca și cum Real, în ultimele 10 minute, a atacat în valuri și am suferit, nu a fost așa. Dar au adus în careu mulți jucători, au venit cu Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema, au trimis centrări și au marcat de două ori.

Nu am jucat la cel mai înalt nivel al nostru, dar e normal, e o semifinală, iar jucătorii simt presiunea. Fotbalul este imprevizibil și trebuie să acceptăm.

Acum trebuie să digerăm asta și să ne revenim. Mai avem patru meciuri de jucat", a spus Pep Guardiola, citat de BBC.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor

În ultimul act, Real Madrid va întâlni Liverpool, formație care a trecut în semifinale de Villarreal,scor 5-2, la general.

Finala Champions League din acest sezon se va disputa la Paris, pe Stade de France, sâmbătă, 28 mai, de la ora 22:00.

Real Madrid și Liverpool s-au mai întâlnit într-o finală a Cupei Campionilor Europeni, în sezonul 1980/1981, tot la Paris, pe Parc des Princes. Englezii se impuneau atunci cu 1-0, după un gol marcat de Alan Kennedy.

O altă finală Champions League între cele două, una mai recentă, s-a disputat în stagiunea 2017/2018. Atunci, Real Madrid câștiga cu 3-1.

Cele două formații s-au duelat de opt ori în Liga Campionilor. Real Madrid s-a impus de patru ori, un meci s-a încheiat la egalitate, iar Liverpool a câștigat în trei rânduri.