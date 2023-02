„Cormoranii” nu au avut nicio șansă în fața propriilor fani pe Anfield, chiar dacă echipa lui Jurgen Klopp conducea în minutul 15 cu 2-0. Gruparea „blanco” a revenit spectaculos pe tabela de marcaj și și-a lăsat amprenta în istoria lui Liverpool.

Cum a explicat Thibaut Courtois greșeala de la golul lui Mohamed Salah: „L-am văzut și am vrut să fac asta”

Thibaut Courtois a realizat o gravă eroare la al doilea gol al lui Liverpool, când mingea i-a venit în genunchiul stâng, iar Mohamed Salah a profitat și și-a trecut în cont al 42-a reușită în tricoul „cormoranilor” în cupele europene.

„Am făcut totul greșit la golul lui Liverpool. Am avut controlul balonului și am vrut să pasez imediat, dar când l-am văzut pe Salah că se oprește mi-am schimbat gândul. Am încercat să o lovesc cu piciorul drept, dar mi-a venit în genunchiul stâng”, a spus Thibaut Courtois, potrivit Tuttomercatoweb.

Liverpool - Real Madrid 2-5

Partida a început cum nu se putea mai bine pentru „cormorani”. Darwin Nunez a înscris o bijuterie de gol cu călcâiul în minutul patru, iar Mohamed Salah a majorat diferența după o eroară colosală făcută de Thibaut Courtois în minutul 14.

Ulterior, Vinicius Junior a plasat un șut la colțul lung și l-a învins pe Alisson în minutul 21. Portarul lui Liverpool a gafat 15 minute mai târziu în fața aceluiași brazilian, când a trimis o minge direct în picioarele acestuia, iar balonul a sărit în poartă și tabela a indicat 2-0.

În partea a doua a meciului, Real Madrid a început recitalul. Mai întâi, Eder Militao a pus gruparea „blanco” în avantaj în minutul 47. Karim Benzema a dus scorul la 4-2 în minutul 55, iar francezul și-a mai trecut în cont un gol în meciul de pe Anfield în minutul 67.

Real Madrid pleacă cu prima șansă în retur, când Liverpool va face deplasarea pe „Santiago Bernabeu” pe 15 martie. Meciul va fi LIVE TEXT și pe www.sport.ro de la ora 22:00!