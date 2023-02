Liverpool a avut un start perfect, dar Real Madrid a întors-o cum nu se putea mai bine pe echipa din Anglia, iar Carlo Ancelotti a plecat cu toate cele trei puncte din confruntarea de la Liverpool.

Cum a comentat Jurgen Klopp seara de coșmar a lui Liverpool, după 2-5 cu Real Madrid

Jurgen Klopp a mers zâmbind la flash-interviul măcelului de pe Anfield și a vorbit despre primele minute ale jocului, evidențiind că au fost perfecte. Ulterior, tehnicianul a precizat că după ce Real Madrid a restabilit egalitatea, formația sa nu s-a mai putut regăsi pe teren.

„Începutul a fost incredibil. Pe scurt, am fost noi. A fost perfect, exact cum am vrut să jucăm. Prima repriză a fost bună, în afară de goluri. La primul gol am devenit ușor pasivi, nu îi urmăream. Al doilea gol a fost un buf. Nu trebuia să se întâmple, s-a întâmplat, a fost 2-2.

Nu am mai putut să revenim deloc. Trebuia să jucăm ca în prima repriză toate cele 95 de minute, dar îți trebuia și impulsul înapoi. La 3-2 a fost opusul. Ei au devenit mult mai siguri pe ei și au înscris goluri grozave.

Sunt multe de luat din asta. Vom merge la ei și vom juca fotbal. Va fi o provocare extremă. Dar, întâi jucăm în Premier League și trebuie să fim siguri că am învățat ceva din înfrângerea asta”, a spus Jurgen Klopp, potrivit BBC.

Klopp's post match reaction ????️ pic.twitter.com/57UuUDRLs6 — SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) February 21, 2023

Liverpool - Real Madrid 2-5

Partida a început cum nu se putea mai bine pentru „cormorani”. Darwin Nunez a înscris o bijuterie de gol cu călcâiul în minutul patru, iar Mohamed Salah a majorat diferența după o eroară colosală făcută de Thibaut Courtois în minutul 14.

Ulterior, Vinicius Junior a plasat un șut la colțul lung și l-a învins pe Alisson în minutul 21. Portarul lui Liverpool a gafat 15 minute mai târziu în fața aceluiași brazilian, când a trimis o minge direct în picioarele acestuia, iar balonul a sărit în poartă și tabela a indicat 2-0.

În partea a doua a meciului, Real Madrid a început recitalul. Mai întâi, Eder Militao a pus gruparea „blanco” în avantaj în minutul 47. Karim Benzema a dus scorul la 4-2 în minutul 55, iar francezul și-a mai trecut în cont un gol în meciul de pe Anfield în minutul 67.

Real Madrid pleacă cu prima șansă în retur, când Liverpool va face deplasarea pe „Santiago Bernabeu” pe 15 martie. Meciul va fi LIVE TEXT și pe www.sport.ro de la ora 22:00!