Transferă-l dacă mai poți! Vinicius, după Liverpool - Real Madrid 2-5: „Vreau să fac istorie!”

Chiar dacă Liverpool a avut un start perfect, Real Madrid și-a dovedit din nou clasa în fața „cormoranilor” și a întors soarta meciului umilind echipa de pe Anfield.

După meci, Vinicius Junior a evidențiat faptul că vrea să rămână la Real Madrid cât mai mul timp și să facă istorie, considerând că Santiago Bernabeu este casa sa.

„Asta e Real Madrid! Vreau să rămân aici să continui să fac și mai multă istorie. Asta e casa mea!”, a spus Vinicius Junior, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Vinicius Junior: “This is Real Madrid. I want to stay here, continue to making more history — this is my home” ⚪️???????? #UCL pic.twitter.com/mtC3HTLIUn