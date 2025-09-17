Mourinho este favorit să-l înlocuiască pe Lage

Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis de la Fenerbahce, la finalul lunii august, la scurtă vreme după eliminarea din Champions League în fața Benficăi Lisabona, scor 0-1, la general. Carismaticul antrenor ar putea să se întoarcă în fotbal chiar la clubul portughez, care a anunțat oficial plecarea lui Bruno Lage, după înfrângerea dureroasă în fața lui FK Qarabag (2-3 / Azerbaidjan), chiar pe Estadio da Luz.



"The Special One" a fost prezentat de presa din Italia și ca un posibil înlocuitor pentru Cristi Chivu la Inter Milano, după un început slab de sezon. Președintele Manuel Rui Costa vrea să grăbească negocierile și dorește ca noul antrenor să înceapă munca până la meciul cu FC Arouca (28 septembrie). "Vulturii" ar putea fi conduși de pe bancă la meciurile cu Rio Ave (19 septembrie) și RB Salzburg (25 septembrie) de secundul Ricardo Rocha.



Mourinho a avut o carieră incredibilă

Jose Mourinho (62 de ani) este născut la Setubal și a jucat ca mijlocaș pentru Belenenses, Rio Ave, Sesimbra și Comercio e Industria. A fost translator și antrenor secund, iar ca antrenor principal le-a pregătit pe Benfica Lisabona (2000), Uniao Leiria (2001-2002), FC Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007, 2013-2015), Inter Milano (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Manchester United (2016-2018), Tottenham Hotspur (2019-2021), AS Roma (2021-2024) și Fenerbahce (2024-2025).



Portughezul este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din toate timpurile, iar în palmares are Champions League (x2), Europa League / Cupa UEFA (x2), Conference League (1), Premier League (x3), Serie A (x2), La Liga (1), Taca de Portugal (1), Supertaca Candido de Oliveira (1), FA Cup (1), EFL Cup (x3), Community Shield (x2), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (1), dar și trofeele individuale Onze d'Or Coach of the Year (1), FIFA World Coach of the Year (1), IFFHS World's Best Club Coach (x4), IFFHS World's Best Coach of the 21st Century (1), Premier League Manager of the Season (x3), Serie A Coach of the Year (x2), Panchina d'Oro (1), Miguel Munoz Trophy (x2), UEFA Manager of the Year (x2), UEFA Team of the Year (x4), World Soccer Magazine World Manager of the Year (x3), World Soccer Greatest Manager of All Time (locul 3 / 2013), France Football Greatest Manager of All time (locul 13 / 2019), Globe Soccer Awards Best Coach of the Year (1), Globe Soccer Awards Best Media Attraction in Football (1), Portuguese Coach of the Century (1), PFA Portuguese Manager of the Year (1) și Italian Football Hall of Fame (2022).

Foto - Getty Images

