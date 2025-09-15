Vestea, alimentată de casele de pariuri din Italia, vine în cel mai prost moment pentru Cristi Chivu, actualul antrenor al nerazzurrilor, al cărui post este amenințat de startul slab de sezon.



Începutul de campionat a fost unul de coșmar pentru formația de pe "Giuseppe Meazza". Cu doar trei puncte acumulate în primele trei etape, Inter se află departe de așteptările conducerii. Înfrângerea dureroasă cu Juventus, scor 3-4, a pus și mai multă presiune pe umerii tehnicianului român, iar răbdarea șefilor pare să fi ajuns la limită.



Cotele anunță venirea lui "The Special One"



Scenariul înlocuirii lui Chivu a devenit o ipoteză tot mai plauzibilă pentru bookmakeri. Publicația Agipronews notează că la agenția Snai, cota pentru demiterea românului până pe 6 ianuarie 2026 a scăzut de la 4,50 la 3,50.



Însă mutarea spectaculoasă vine de la Goldbet, unde posibilitatea ca José Mourinho să revină la cârma echipei până la Crăciun a suferit o modificare radicală: cota a picat de la 25 la doar 4. Această prăbușire indică faptul că zvonul se transformă rapid într-o posibilitate reală, spre entuziasmul fanilor care speră să retrăiască gloria din sezonul 2009-2010.

