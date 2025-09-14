Fenerbahce a pierdut în play-off-ul Champions League contra celor de la Benfica, scor 0-1, la general. Echipa turcă a coborât în faza principală din Europa League, acolo unde va înfrunta și FCSB, însă pe bancă nu va mai sta Jose Mourinho, ci Domenico Tedesco (40 de ani), italianul care a fost ultima oară selecționerul Belgiei.



Fenerbahce dezvăluie de ce l-a demis pe Jose Mourinho

La aproximativ două săptămâni după ce Jose Mourinho a fost înlăturat de la echipă, președintele Ali Koc a explicat motivul demiterii. Nu din cauza eliminării din Champions League, ci din cauza stilului de joc al lui "The Special One"!



"A fost foarte dificil să ne despărțim de Jose Mourinho. A făcut parte din familia mea, iar relația dintre noi era foarte bună. Nu a fost vorba doar de fotbal, ci de o relație de familie.



În sezonul trecut nu am văzut un fotbal ofensiv. Am discutat acest aspect și credeam că suntem de acord. Când a început noul sezon, prestațiile din primele cinci meciuri oficiale au fost la fel precum cele din sezonul trecut.



Oricine poate fi eliminat de Benfica, însă m-a deranjat modul în care am jucat. Având în vedere că nu prea vedeam luminița de la capătul tunelului, a trebuit să luăm această decizie.



Nu s-a plâns nimeni de modul în care Jose Mourinho a lucrat. Din contră, este genul de antrenor care lucrează extraordinar de mult. Din punctul meu de vedere, nu există resentimente", a spus Ali Koc, pentru Record.

Jose Mourinho s-a îmbogățit din clauzele de reziliere



Pentru că l-a demis pe Jose Mourinho, Fenerbahce este obligată să îi achite antrenorului clauza de reziliere, iar suma este uriașă.



15 milioane de euro va încasa The Special One după ce a fost înlăturat de pe banca lui Fenerbahce, conform Dirilis Postasi.



Demiterea de la Fenerbahce este a șaptea din cariera de antrenor a lui Jose Mourinho, însă tehnicianul se poate lăuda cu un munte de bani strâns în urma eșecurilor sale.



Doar de la Chelsea, în cele două mandate, Mourinho a încasat 43,5 milioane de euro din clauzele de reziliere. Se mai adaugă 17 milioane de euro de la Manchester United, 19 milioane de euro de la Tottenham, 21 de milioane de euro de la Real Madrid și 4,5 milioane de euro de la AS Roma.



Astfel, în total, Mourinho ajunge la 120 de milioane de euro încasate doar din clauzele de reziliere plătite de cluburile pe care le-a antrenat în cariera sa.

