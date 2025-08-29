Clubul din Turcia a anunțat despărțirea de The Special One, după ce Fenerbahce a fost eliminată din Champions League și retrogradată în Europa League.

Cât îl plătește Fenerbahce pe Jose Mourinho după ce l-a demis

Fenerbahce a pierdut dubla din play-off-ul Champions League, scor 0-1 la general, iar turcii au decis că este nevoie de o schimbare la nivelul băncii tehnice. Din acest motiv, Jose Mourinho a fost înlăturat.

”Ne-am despărțit de Jose Mourinho, care a fost antrenorul echipei noastre profesioniste de fotbal din sezonul 2024-2025. Îi mulțumim pentru eforturile depuse pentru echipa noastră și îi dorim succes în carieră”, a fost anunțul clubului.

Pentru că l-a demis pe Jose Mourinho, Fenerbahce este obligată să îi achite antrenorului clauza de reziliere, iar suma este uriașă.

15 milioane de euro va încasa The Special One după ce a fost înlăturat de pe banca lui Fenerbahce, conform Dirilis Postasi.

120 de milioane de euro, doar din clauze de reziliere

Demiterea de la Fenerbahce este a șaptea din cariera de antrenor a lui Jose Mourinho, însă tehnicianul se poate lăuda cu un munte de bani strâns în urma eșecurilor sale.

Doar de la Chelsea, în cele două mandate, Mourinho a încasat 43,5 milioane de euro din clauzele de reziliere. Se mai adaugă 17 milioane de euro de la Manchester United, 19 milioane de euro de la Tottenham, 21 de milioane de euro de la Real Madrid și 4,5 milioane de euro de la AS Roma.

Astfel, în total, Mourinho ajunge la 120 de milioane de euro încasate doar din clauzele de reziliere plătite de cluburile pe care le-a antrenat în cariera sa.

