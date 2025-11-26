Olandezii au deschis scorul încă din minutul 6, când Ivan Perisic a transformat un penalty obținut de PSV după un henț al lui Virgil van Dijk, căpitanul ”cormoranilor”, comis în urma șicanelor cu Dennis Man.

Record rușinos pentru Virgil van Dijk

Internaționalul român a fost titularizat de Peter Bosz pentru meciul cu Liverpool, iar Man nu a dezamăgit. La un corner al lui PSV, Man l-a încurcat pe Van Dijk, iar căpitanul lui Liverpool a atins balonul cu mâna.

În ciuda protestelor lui Van Dijk, arbitrul a dictat penalty-ul transformat ulterior de Ivan Perisic.

Astfel, Virgil van Dijk a atins un record rușinos. Conform OptaJoe, căpitanul lui Liverpool a provocat trei penalty-uri în toate competițiile în acest sezon, mai multe decât oricare alt jucător din Premier League.

”Baschet”, a scris ironic OptaJoe.

