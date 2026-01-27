Arsenal este pe primul loc cu 50 de puncte și este mare favorită pentru primul titlu după 22 de ani. ”Tunarii” au în continuare un avantaj liniștitor, chiar dacă au bifat câteva rezultate negative în ultimele etape.



Echipa pregătită de Mikel Arteta a remizat de două ori și a înregistrat o înfrângere (2-3 cu Manchester United) în ultimele trei etape. Chiar și așa, Arsenal a fost ajutată de ”jocul rezultatelor” și a rămas pe primul loc, cu un avans de patru puncte față de urmăritoarele Manchester City și Aston Villa.



Costel Pantilimon: ”Sunt momente cheie”



Costel Pantilimon (38 de ani), fost portar la Manchester City, Sunderland și Watford și Nottingham Forest, crede că Arsenal a pierdut puncte importante pe City Ground, cu Forest, unde a remizat, scor 0-0.



„Încep ușor să-și piardă speranța, sunt momente cheie, când trebuie să treci de etapele astea. Uite că nu au reușit. Aia de la Nottingham a fost foarte importantă”, a spus Pantilimon, în emisiunea ”Fața la Joc” de pe PRO TV.



Chiar dacă a primit trei goluri de la Manchester United în ultimul meci din Premier League, Arsenal are în continuare cea mai bună defensivă din campionat, cu doar 17 goluri primite după 23 de etape.



În următoarea rundă, Arsenal are un test important. Este obligată să câștige în fața lui Leeds United, una dintre echipele care se luptă pentru evitarea retrogradării, pentru a nu pierde avantajul față de urmăritoare.

VIDEO - Emisiunea ”Fața la Joc” din 26 ianuarie, integral:

