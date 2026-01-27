VIDEO EXCLUSIV Costel Pantilimon trage o concluzie în lupta la titlu: ”Își pierd speranța”

Costel Pantilimon trage o concluzie în lupta la titlu: ”Își pierd speranța” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Costel PantilimonArsenal
Din articol

Arsenal este pe primul loc cu 50 de puncte și este mare favorită pentru primul titlu după 22 de ani. ”Tunarii” au în continuare un avantaj liniștitor, chiar dacă au bifat câteva rezultate negative în ultimele etape.

Echipa pregătită de Mikel Arteta a remizat de două ori și a înregistrat o înfrângere (2-3 cu Manchester United) în ultimele trei etape. Chiar și așa, Arsenal a fost ajutată de ”jocul rezultatelor” și a rămas pe primul loc, cu un avans de patru puncte față de urmăritoarele Manchester City și Aston Villa.

Costel Pantilimon: ”Sunt momente cheie”

Costel Pantilimon (38 de ani), fost portar la Manchester City, Sunderland și Watford și Nottingham Forest, crede că Arsenal a pierdut puncte importante pe City Ground, cu Forest, unde a remizat, scor 0-0.

„Încep ușor să-și piardă speranța, sunt momente cheie, când trebuie să treci de etapele astea. Uite că nu au reușit. Aia de la Nottingham a fost foarte importantă”, a spus Pantilimon, în emisiunea ”Fața la Joc” de pe PRO TV.

Chiar dacă a primit trei goluri de la Manchester United în ultimul meci din Premier League, Arsenal are în continuare cea mai bună defensivă din campionat, cu doar 17 goluri primite după 23 de etape. 

În următoarea rundă, Arsenal are un test important. Este obligată să câștige în fața lui Leeds United, una dintre echipele care se luptă pentru evitarea retrogradării, pentru a nu pierde avantajul față de urmăritoare.

VIDEO - Emisiunea ”Fața la Joc” din 26 ianuarie, integral:

Publicitate

CV-ul lui Costel Pantilimon:

  • 3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt
  • În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia)
  • Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford
  • Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League
  • Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest

VIDEO - REZUMAT Arsenal - Manchester United 2-3

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
ARTICOLE PE SUBIECT
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
ULTIMELE STIRI
Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”
Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”
Edi Iordănescu, dat pe spate de o echipă din Superliga: „Cea mai competitivă!”
Edi Iordănescu, dat pe spate de o echipă din Superliga: „Cea mai competitivă!”
Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Basarab Panduru, semnal de alarmă după ultimul meci al Universității Craiova: „Nu au nevoie să facă asta!
Basarab Panduru, semnal de alarmă după ultimul meci al Universității Craiova: „Nu au nevoie să facă asta!
Ce cotă îi dau bookmakerii lui FCSB pentru o revenire de senzație în lupta pentru titlu
Ce cotă îi dau bookmakerii lui FCSB pentru o revenire de senzație în lupta pentru titlu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"



Recomandarile redactiei
Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Ce cotă îi dau bookmakerii lui FCSB pentru o revenire de senzație în lupta pentru titlu
Ce cotă îi dau bookmakerii lui FCSB pentru o revenire de senzație în lupta pentru titlu
Basarab Panduru, semnal de alarmă după ultimul meci al Universității Craiova: „Nu au nevoie să facă asta!
Basarab Panduru, semnal de alarmă după ultimul meci al Universității Craiova: „Nu au nevoie să facă asta!
Edi Iordănescu, dat pe spate de o echipă din Superliga: „Cea mai competitivă!”
Edi Iordănescu, dat pe spate de o echipă din Superliga: „Cea mai competitivă!”
„Rapid nu ia titlul!” Gigi Becali e convins după debutul lui Moruțan la Rapid: „Dumnezeu face dreptate!”
„Rapid nu ia titlul!” Gigi Becali e convins după debutul lui Moruțan la Rapid: „Dumnezeu face dreptate!”
Alte subiecte de interes
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!