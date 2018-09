Faza care i-a enervat si mai tare pe fanii lui Juve! La cateva minute dupa ce l-a eliminat direct pe Ronaldo, Brych a avut de judecat acest moment! Ce decizie a luat

Meciul de pe Mestalla a fost marcat si de eliminarea lui Cristiano Ronaldo, prima din cariera in UEFA Champions League. Portughezul a vazut rosu direct din partea arbitrului Felix Brych dupa o faza in care Murillo a cazut de langa el, iar acesta i-a pus mana in cap, spunandu-i sa nu mai simuleze.

Faza eliminarii lui Ronaldo a avut loc in minutul 29.

14 minute mai tarziu, Brych a avut de judecat o alta faza, pe care a tratat-o diferit.

In minutul 43, Dani Parejo i-a pus talpa pe fata lui Joao Cancelo, mijlocasul spaniol primind doar cartonasul galben, lucru care i-a enervat si mai tare pe fanii lui Juve.

Parejo a ratat apoi un penalty in minutele de prelungire ale partidei.

#justiceforRonaldo #ronaldo first pic got a Yellow card btw. @ChampionsLeague WTH is this!You gotta fix this and make Brych to apologize publicly! @Cristiano doesn't deserve this! He is the best player and top scorer in UCL and you should freaking respect him!Shame on you! pic.twitter.com/JTRbVIdVJZ