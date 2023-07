Tânărul antrenor german Matthias Jaissle, care a pregătit până în prezent echipa austriacă de fotbal RB Salzburg, a semnat un contract pe trei ani cu Al-Ahli, a anunţat formaţia nou promovată în prima ligă a Arabiei Saudite, informează Reuters.

În vârstă de 35 de ani, Jaissle a fost concediat în cursul zilei de vineri de RB Salzburg, după ce a solicitat clubului austriac să fie lăsată să plece în Arabia Saudită.

Al-Ahli i-a recrutat în această vară pe brazilianul Roberto Firmino de la FC Liverpool, pe algerianul Riyad Mahrez (ex-Manchester City) şi pe camerunezul Edouard Mendy (ex-Chelsea Londra).

Liga profesionistă din Arabia Saudită a atras şi alţi antrenori europeni în intersezon: englezul Steven Gerrard la Al-Ettifaq, portughezul Jorge Jesus la Al-Hilal şi compatriotul acestuia Luis Castro la Al-Nassr.

Arabia Saudită a oferit salarii exorbitante pentru a atrage fotbalişti de top din fotbalul mondial în ultimele luni, precum portughezul Cristiano Ronaldo sau francezul Karim Benzema.

