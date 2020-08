Cifrele care explica DEZASTRUL de la Barcelona! Cate mingi au pierdut catalanii in meciul cu Bayern! Statistica HORROR pentru Messi 

Statisticile din meciul Barcelona - Bayern, incheiat 8-2 pentru nemti arata dezastrul din tabara catalanilor.

Compania britanica de analiza sportiva Opta a publicat statisticile meciului de aseara din sferturile de finala Champions League. Unul dintre capitolele care a sarit in ochi a fost baloanele pierdute de jucatorii Barcelonei.

Catalanii au pierdut 99 de mingi in timpul meciului, iar 5 jucatori au fost cei care au pierdut mai mult de 10. Cifra ingrijoratoare si cea mai mare ii apartine lui Leo Messi, care a pierdut 19 mingi, urmat de Jordi Alba (15), Ter Stegen (11), Pique (10) si Arturo Vidal (10).

Mai mult decat atat, 17 din cele 99 de baloane pierdute au fost in propria jumatate de teren, datorita presiunii uriase pusa de jucatorii lui Bayern.

O alta statistica importanta din meciul de aseara se arata si la capitolul recuperati. Barcelona a recuperat doar trei mingi in jumatatea de teren a rivalilor, niciuna dintre ele in careul lor in timp ce Bayern a recuperat 15 baloane, iar trei dintre ele in careul propriu.