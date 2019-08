CFR CLUJ - SLAVIA PRAGA | Cehii sunt relaxati, se pregateau sa joace cu Celtic! "Le-am spus ca nu trebuie sa gandeasca asa" Dezvaluirea lui Tudor Baluta din interior

CFR Cluj a trecut de Celtic si va juca play-off-ul Champions League cu Slavia Praga.

Tudor Baluta, unul dintre romanii care evolueaza la Slavia, a marturisit, in direct la Ora Exacta in Sport, ca cehii nu s-au asteptat nicio clipa ca CFR-ul sa fie adversara lor in play-off.

Totusi, romanul le-a explicat celor de la Slavia ca CFR-ul este o echipa cu experienta, care nu trebuie tratata cu superioritate.

"Ma bucur pentru CFR, merita calificarea si sa fie fericiti. Nu se asteptau cei de aici sa se califice cei de la CFR, se asteptau ca Celtic sa mearga mai departe. Le-am spus ca CFR are o echipa buna, o echipa cu experienta si nu trebuie sa gandeasca asa, pentru ca in fotbal e posibil orice. Ma bucur ca ei au reusit sa se califice si ca vom juca impotriva lor. Daca voi juca, asta nu stiu deocamdata.

Ei au pastrat acelasi nucleu de jucatori, joaca impreuna de cativa ani, au reusit sa ia campionatul doi ani la rand, ma bucur ca vor ajuta fotbalul din Romania si coeficientul sa creasca", a spus Tudor Baluta la PRO X.