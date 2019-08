Dan Petrescu, anunt SOC la revenirea in tara: "Am avut oferta, sa se intoarca!" Ce spune de o noua DESPARTIRE de CFR

Dan Petrescu dezvaluie ca este asaltat de oferte.

Dan Petrescu a produs un nou miracol in fotbalul romanesc. CFR Cluj a castigat cu 4-3 pe terenul lui Celtic si s-a calificat in playoff-ul Champions League. Super Dan dezvaluie ca a avut o oferta importanta inainte de meci, iar ofertele o sa vina in continuare pentru el.



Dan Petrescu: Raman sa duc echipa in Champions League. Deocamdata!





„Tot timpul am avut oferte, nu am fost lipsit niciodata lipsit de oferte. Daca ati vazut, mereu cand plec de undeva, vine alta oferta. Si inainte de acest meci am avut oferta si o sa mai am. Dar deocamdata vreau sa raman aici si sper sa reusesc sa ajungem in grupele Champions League, asta ne dorim acum ”, a declarat Dan Petrescu.

Fostii colegi de la Chelsea l-au felicitat pe Dan Petrescu pentru victoria cu Celtic.

„Am fost socat. Mi-au scris foarte multi prieteni cu care nu am mai luat legatura de mult. Fosti colegi precum Poet, Di Matteo. M-au sunat din China, din Emirate, din Qatar. De peste tot, nu imi venea sa cred. Din Rusia chiar. M-au sunat si din Israel, de la club, m-au intrebat cum e posibil.

Am zis, daca e munca , seriozitate si putin noroc, se pot face multe lucruri. Dar nu e prima rezultate cand fac rezultate de-astea, dar lumea uita repede. In afara de Unirea, pe unde am fost am facut rezultate bune. Am repetat-o mereu, dar nu intelege nimeni".

CFR nu are timp de petrecere. Marti joaca playoff-ul Champions League cu Slavia Praga.