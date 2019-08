Primire de GALA pentru CFR Cluj pe aeroport! Sute de fani au cantat pentru eroii lui Dan Petrescu. VIDEO

CFR Cluj s-a intors aseara din Scotia dupa minunea cu Celtic!

CFR Cluj s-a calificat in playoff-ul Champions League dupa 1-1 si 4-3 in Scotia cu Celtic Glasgow, campioana Scotiei. Jucatorii lui Dan Petrescu sunt considerati adevarati eroi, iar sute de fani i-au asteptat pe aeroport. "Campionii, campionii!" au cantat suporterii clujeni.



URMEAZA SLAVIA PRAGA PENTRU CFR CLUJ

CFR nu are timp de petrecere. Urmeaza meci cu Sepsi in weekend in campionat, iar playoff-ul cu Slavia e marti, ora 22:00.

Pretul biletelor



VIP A – 200 LEI

VIP B – 175 LEI

TRIBUNA 1 – 50 LEI

TRIBUNA 2 – 50 LEI

PELUZA 1 – SECTOR 26 – 25 LEI

PELUZA 1 – SECTOR 25 – DESTINAT GALERIEI

Tichetele pot fi achizitionate luni intre orele 11:00 si 17:00 si marti intre 11:00 si 22:00.