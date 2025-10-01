Internaționalul român a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz și a reușit chiar să bifeze un assist în prima parte a jocului, însă reușita semnată de Ivan Perisic a fost anulată pentru ofsaid.



Dennis Man nu a încheiat meciul pe teren. După 73 de minute, antrenorul său l-a înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic, însă pentru prestația sa a fost notat cu 6,7 de platforma de specialitate Sofascore.



Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven | Echipele de start:



Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Tillman, Poku - Kofane

Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Tillman, Poku - Kofane PSV: Kovar - Mauro Junior, Obispo, Gasiarowski, Salah-Eddine - Saibari, Schouten, Veerman - Man, Til, Perisic



Pasa lui Dennis Man care i-a amețit pe olandezi: ”Excelent!” Deznodământul, însă, amar



Presa din Olanda însă, a rămas fascinată de maniera în care Man a reușit să-i paseze lui Perisic.



”Dennis Man trimite o centrare excelentă, cu efect spre bara a doua, unde Ivan Perišić reușește o lovitură de cap impecabilă. Dar se pare că Perišić a fost puțin în poziție de ofsaid”, a scris nu.nl.

