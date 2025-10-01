Chivu a găsit atacantul-surpriză chiar în vestiar! Cum a transformat un fundaș în omul decisiv de la Inter

Data publicarii:
Data actualizarii:

Presa din Italia este în extaz după revenirea de formă a lui Inter sub comanda lui Cristi Chivu.

Jurnaliștii din Cizmă au identificat elementul-cheie din spatele celor patru victorii consecutive: un "atacant" pe care nimeni nu-l lua în calcul.

După un start de sezon dificil, Inter pare o echipă complet schimbată. Sub bagheta lui Cristi Chivu, nerazzurrii au legat patru succese la rând, două în campionat (cu Sassuolo 2-1 și Cagliari 2-0) și două în Champions League (cu Ajax 2-0 și Slavia Praga 3-0), iar atmosfera din jurul echipei s-a schimbat radical.

Jurnaliștii italieni scriu că antrenorul român "a atins corzile potrivite", reușind să insufle o nouă mentalitate și să restabilească echilibrul tactic. Echipa joacă mai fluid, ofensiva este mai puțin previzibilă, iar pofta de gol a revenit.

Bastoni, atacantul mascat

Marea surpriză, evidențiată de publicațiile din Peninsulă, este transformarea spectaculoasă a unui om din defensivă. Chivu nu a avut nevoie de transferuri pentru a-și rezolva problemele din atac, ci a găsit soluția chiar în propriul lot.

Omul-cheie al acestei perioade este fundașul central Alessandro Bastoni. Acesta a devenit un veritabil "atacant suplimentar", contribuind decisiv la jocul ofensiv al echipei. Cifrele sale sunt de-a dreptul surprinzătoare pentru un apărător: a reușit deja să ofere trei pase decisive și chiar a marcat un gol.

"Inter are un nou atacant, fără să fi cheltuit un euro pe piața transferurilor", notează italienii, care subliniază că fanii "se freacă la ochi" când văd evoluțiile fundașului.

