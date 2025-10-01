UEFA Champions League programează, diseară, alte nouă partide, iar provocarea, pentru fani, va fi cum să urmărească meciurile spectaculoase care se vor suprapune, mai ales cele de la ora 22.00.

Vestea bună e că Sport.ro va oferi toate partidele, în format live text! Cu accent pe meciurile cele mai așteptate ale serii: Barcelona – PSG și Monaco – Manchester City. Iată programul complet al serii:

*Qarabag – FC Copenhaga, ora 19.45

*Union Saint-Gilloise – Newcastle, ora 19.45

*Arsenal – Olympiakos, ora 22.00

*Barcelona – PSG, ora 22.00

*Leverkusen – PSV, ora 22.00

*Dortmund – Athletic Bilbao, ora 22.00

*Monaco – Manchester City, ora 22.00

*Napoli – Sporting Lisabona, ora 22.00

*Villarreal – Juventus, ora 22.00

