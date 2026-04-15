Echipa din Germania a început meciul având un avantaj de 2-1, rezultat obținut în manșa tur disputată pe stadionul „Santiago Bernabeu”. Partida de la Munchen a debutat însă favorabil oaspeților, în urma unei erori comise de Manuel Neuer. În secunda 34, Arda Guler a profitat de greșeala portarului german și a deschis scorul.

Premieră absolută în Champions League

Gazdele au replicat rapid pe tabelă. La doar cinci minute distanță de reușita spaniolilor, Aleksandar Pavlovic a restabilit egalitatea printr-o lovitură de cap, finalizând o centrare expediată de Joshua Kimmich.

Potrivit platformei de specialitate Opta, succesiunea rapidă a reușitelor a stabilit un record al competiției. Este pentru prima dată în istoria fazelor eliminatorii ale Ligii Campionilor când ambele echipe înscriu în primele șase minute ale unui joc.