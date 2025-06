Arsenal vrea să-i reducă salariul lui Partey

Contractul lui Thomas Partey cu Arsenal expiră la finalui lunii iunie 2025, iar negocierile pentru prelungirea acestuia nu au ajuns la un acord. În acest condiții, impresarii jucătorului african au început discuțiile cu alte echipe interesate de serviciile ghanezului. Cea mai tentantă ofertă pare cea venită din partea lui FC Barcelona, managerul Hansi Flick fiind un mare admirator al mijlocașului.



Deși Partey și familia sa se simt bine la Londra și Mikel Arteta îl dorește în continuare în lot, conducerea lui Arsenal i-ar fi propus un salariu mai mic, din cauză că jucătorul se accidentează des și va împlini 32 de ani pe 13 iunie. Joan Laporta ar fi promis o remunerație comparabilă cu cea din prezent, adică 12.5 milioane de euro pe sezon, iar Barca se află în pole-position pentru obținerea semnăturii lui Partey. De serviciile sale mai sunt interesate Atletico Madrid, Juventus și Beșiktaș, iar Arsenal vrea să-l înlocuiască cu Martin Zubimendi (26 de ani / Real Sociedad).



A mai fost legitimat în Spania la Leganes, Atletico, Mallorca și Almeria

Thomas Teye Partey (31 de ani) este născut la Krobo Odumase (Eastern Region). Ghanezul s-a format la juniorii cluburilor Odometah, Leganes și Atletico Madrid, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Atletico Madrid (2013, 2015-2020), Mallorca (2013-2014 / împrumutat), Almeria (2014-2015 / împrumutat) și Arsenal (2020-2025).



Are 53 de meciuri și 15 goluri pentru naționala de seniori a Ghanei, cu care a participat la Africa Cup of Nations 2017 (locul 4), Africa Cup of Nations 2017 (optimi de finală), Africa Cup of Nations 2021 (grupe), Africa Cup of Nations 2023 (grupe) și CM 2022 (grupe).



În palmares are La Liga (2020-2021), Europa League (2017-2018), Supercupa Europei (2018), o finală de Champions League (2015-2016), FA Community Shield (2023), Sports Writers Association of Ghana - Sports Personality of the Year (2018), Ghana Player of the Year (2017, 2018), Ghana Football Awards Footballer of the Year (2017-2018, 2018-2019) și includerea în CAF Team of the Year (2018, 2023).



Poate juca ca închizător, mijlocaș central și fundaș dreapta și este cotat la 14 milioane de euro. A fost cumpărat de Arsenal cu 50 de milioane de euro, în octombrie 2020.



Foto - Getty Images