"In trei ani vor pune Romania pe harta Champions League". Radoi pariaza pe pustii de la U21! Ce spune despre Ianis Hagi, dupa ce l-a pregatit la nationala

Cu un picior si jumatate la EURO, pustii lui Radoi vor incasa prime grase daca se califica! "In 3 ani, ei vor pune Romania si pe harta Champions League", spune selectionerul nationalei U21.

Radoi pariaza pe Ianis Hagi, chiar daca i-a luat banderola si i-a dat-o portarului Radu.

"Daca nu era sub numele de Hagi, sigur vorbeam ca e cel mai talentat tanar fotbalist in acest moment! Cand are o evolutie mai stearsa, toata il lumea il compara cu taica-su", spune Radoi.

Radoi le-a cerut pustilor sa fie mai linistiti decat era el.



"La Bistrita mi-am pierdut un tendon, nici in ziua de azi nu il mai am. Mi-a ramas semn, degetul nu-l mai pot apropia foarte mult", mai spune el.



Man, Morutan si Ianis Hagi vor duce o echipa romaneasca in grupele Ligii, e pariul lui Radoi.



"Eu cred ca in urmatorii 3 ani vom avea o echipa in grupe", mai spune Mirel Radoi.