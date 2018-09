Dica a venit cu foile la conferinta: FCSB, peste echipele din Champions League :) Cum contrazice reprosurile lui Becali

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Nicolae Dica spune ca jucatorii de la FCSB nu au nicio problema cu pregatirea fizica. Din contra, uitandu-se pe cifre a descoperit ca FCSB sta mai bine ca multe echipe din Champions League.

"Eu lucrez cu un preparator fizic, dar eu raspund pentru tot. Si pentru activitatea fizica a jucatorilor, si tehnico tactica."

"Am facut o paralela intre meciurile noastre din Liga 1 si cele din UCL si aratam in felul urmator - am luat meciul nostru cu CFR. Am avut 105 km si 200 metri parcursi ca echipa. In zona 4 am avut 7800, aproape 7900 metri. Schalke - Porto, care s-a jucat in UCL. Si echipele au alergat 109 sau 107 km. Zona 4 ei au alergat 7900 si noi tot asa."

"Noi la meciul cu Astra am atins cei mai multi km, 114 km, ceea ce se intampla cu Dortmund, Manchester City. Suntem ca cei din UCL, uneori poate la zona 5 ajungem la distante mai mari decat cei din UCL", a explicat Dica la conferinta de presa.

La finalul meciului cu CFR Cluj, Gigi Becali si-a exprimat nemultumirea fata de pregatirea fizica a jucatorilor, si a anuntat ca va lua masuri. Becali s-a infuriat cand a vazut ca Florinel Coman cere schimbare dupa 50 de minute de joc, pe motiv ca este epuizat si nu mai poate sa alerge.