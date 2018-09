Anuntul facut de englezi in urma cu putin timp! Ce suspendare va primi Cristiano Ronaldo dupa eliminarea cu Valencia

Presa din Anglia scrie ca Ronaldo va scapa ieftin dupa ce au dezvaluit si motivul eliminarii.

Cristiano Ronaldo nu scapa de suspendare dupa ce a primit direct rosu la partida cu Valencia. UEFA a anuntat in cursul zilei de astazi ca a deschis o procedura disciplinara impotriva lui Cristiano Ronaldo iar Juventus nu poate sa conteste in vreun fel suspendarea de o etapa.

Din fericire pentru Ronaldo, suspendarea NU va fi mai mare! Conform Mirror, cei care citeaza surse din cadrul UEFA, Ronaldo va ramane cu etapa de suspendare desi eliminarile directe atrag de obicei etape suplimentare de suspendare. Insa avand in vedere ca nici reluarile video nu au putut sa demonstreze ceva serios, Ronaldo va scapa doar cu o etapa.

Astfel, Cristiano Ronaldo va rata doar partida cu Young Boys Berna, insa va putea fi folosit in marele meci asteptat de portughez - pe Old Trafford contra lui Manchester United, echipa cu care a cucerit prima data UEFA Champions League, in urma cu un deceniu.