Totul a pornit de la eroarea de arbitraj a lui Federico La Penna din minutul 42, când, după o simulare a lui Alessandro Bastoni, ”centralul” i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu.

Iar acest lucru a declanșat un scandal de proporții în fotbalul italian.

Cristi Chivu declarase, printre altele, că astfel de cazuri există dintotdeauna în fotbal și a dat drept exemplu golul celebru al lui Diego Maradona înscris cu mâna.

”În fiecare duminică are loc un caz ca acesta, încă din vremea lui Maradona, de la golul cu mâna. Și noi am fost nedreptățiți la Napoli, niciunul dintre noi nu a spus nimic. Sezonul este încă lung. Ne propunem să continuăm ceea ce am făcut bine”, a spus Cristi Chivu.

Reacție dură după ultimele declarații ale lui Chivu: ”Cu tot respectul, dar cu ce drept vorbești?”

Argentinianul cu cetățenie italiană, Pedro Pablo Pasculli (65 de ani), a fost extrem de deranjat de declarațiile antrenorului român.

”Nu are niciun drept să vorbească despre Dumnezeul fotbalului. Cu tot respectul pentru el, care a fost un mare jucător și acum își începe cariera de antrenor, nu poate să-l menționeze pe Diego Maradona.

Ceea ce a făcut Diego la acea Cupă Mondială cu mâna a fost o mișcare isteață a unui fotbalist. Nu e același lucru ca cineva care se aruncă pe jos, se preface că nu s-a întâmplat nimic, se uită la arbitru și lovește pământul cu palma.

Dacă Maradona ar juca astăzi, ar obține patru sau cinci penalty-uri pe meci. A fost o șmecherie inteligentă, ca atâtea altele din fotbal. Se poate întâmpla, și eu m-am aruncat la pământ. Dar nu există termen de comparație”, a spus Pasculli, potrivit TMW.