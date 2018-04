BOMBA: Salah, noul favorit la Balonul de Aur! Cum arata cotele dupa "Nebunia lui Salah", din meciul cu Roma

Autor a 43 de goluri in acest sezon pentru Liverpool, Mohamed Salah este noul zeu de pe Anfield Road. Egipteanul a devenit favorit la castigarea Balonului de Aur, alaturi de Ronaldo.

Mohamed Salah este intr-o forma absolut incredibila. Egipteanul din atacul lui Liverpool, pe care Chelsea l-a avut in curte, dar de care a dorit sa scape, a ajuns la 43 de goluri marcate in acest sezon, in toate competitiile.

Salah, care i-a adus victoria lui Liverpool in fata Romei, cu doua goluri si doua assisturi, a devenit favorit la castigarea Balonului de Aur.

Este pentru prima data in ultimul deceniu cand un fotbalist reuseste sa egaleze cota favoritului, fie ca a fost vorba de Ronaldo sau Messi.

Cotele pentru Balonul de Aur in Anglia

1. Mohamed Salah si Cristiano Ronaldo - 2.38

2. Leo Messi - 4.50

3. Neymar - 11.0