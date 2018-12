BOMBA! Acuzatii de FRAUDA la tragerea la sorti pentru optimile Champions League! "Perez a cerut sa pice cu Ajax!"

Un jurnalist de la ESPN acuza UEFA ca a fraudat tragerea la sorti pentru optimile Champions League.

Jurnalistul Jorge Ramos denunta o aranjare a tragerii la sorti pentru meciurile din optimile Champions League. El a facut anuntul in direct la TV, cand a dezvaluit ca a fost avertizat cu 5 zile inainte de tragere ca Florentino Perez a cerut ca Real Madrid sa pice cu Ajax si asa s-a si intamplat.

"Jorge, Don Floren (N.R. Florentino Perez) a cerut sa pice cu Ajax. A lucrat deja la acest lucru si a trimis mesaje catre UEFA", e mesajul primit de jurnalist de la o sursa.

Ramos a declarat ca initial a privit mesajul ca pe o gluma, insa apoi a vazut ca Real Madrid chiar a picat cu Ajax. "Omul care mi-a dat datele a avut dreptate, chiar s-a intamplat, de ce sa nu-l cred?", a spus jurnalistul spaniol.

Real Madrid, castigatoarea din ultimii 3 ani, a castigat grupa G, dar a pierdut de doua ori cu TSKA Moscova.

SE INTALNESC 17 TROFEE CHAMPIONS LEAGUE!

Real Madrid si Ajax Amsterdam se vor intalni in optimile Champions League in acest an. Cele doua cluburi au un palmares fabulos, cu 17 trofee Champions League impreuna. Real e detinatoarea recordurului absolut, 13 trofee, cu 3 castiget la rand in ultimii ani. Ajax are 4 trofee Champions League in palmares, ultimul insa in 1995.

OPTIMI CHAMPIONS LEAGUE

SCHALKE - MANCHESTER CITY

JUVENTUS - ATLETICO MADRID

MANCHESTER UNITED - PSG

TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND

OLYMPIQUE LYON - BARCELONA

AS ROMA - FC PORTO

AJAX - REAL MADRID

LIVERPOOL - BAYERN MUNCHEN