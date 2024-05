Foarte nervos la finalul meciului și la conferința de presă care i-a urmat, Thomas Tuchel (50 de ani) a găsit, totuși, puterea de a-l îmbrățișa pe Florentino Perez (77 de ani) în momentul în care s-a întâlnit la zona mixtă cu legendarul președinte al clubului de pe "Santiago Bernabeu".

Golul anulat eronat de polonezul Marciniak lui De Ligt în ultimele momente ale "decisivului" pentru finala Ligii a pus în plan secund revenirea de senzație și dubla lui Joselu, iar întreaga atenție s-a mutat spre faza în care tușierul polonezului a ridicat greșit fanionul și a atras protestele în masă ale jucătorilor și oficialilor lui Bayern Munchen. Dacă tensiunea se putea tăia cu un cuțit imediat după meci, iar discursul lui Thomas Tuchel a fost și el cât se poate de dur, atitudinea antrenorului german s-a schimbat total, chiar la zona mixtă, când în fața sa a apărut Florentino Perez.

Conștient că e filmat de oamenii aflați în fața lui "Don Florentino", antrenorul neamț al lui Bayern Munchen a avut o atitudine calmă, chiar zâmbitoare, și l-a îmbrățișat pe conducătorul de legendă care se pregătește să mai câștige o Ligă a Campionilor alături de clubul blanco. Semn că aura lui Perez funcționează în continuare și că cel mai mare dintre președinții de fotbal impune respect, indiferent de situație și nivelul de frustrare al oricărui adversar.

Thomas Tuchel avec le boss Florentino Perez ! ????♥️ pic.twitter.com/rdlody2g1A — Madridistas Del Mundo (@MadridistasDM) May 8, 2024

Tuchel, un car de nervi după meci

Cu doar câteva minute înainte, la interviurile și conferința de presă de după meci, Tuchel avusese cu totul și cu totul altă atitudine, acuzând faza din finalul meciului, dar și măsuri diferite între acel moment și cel petrecut la golul de 2-1, marcat de Joselu, când jocul a fost lăsat să continue, chiar dacă arbitrul asistent ridicase fanionul:

”Doare. Va dura ceva timp pentru a ne reveni, dar pe de o parte este o înfrângere venită după ce am dat tot ce am avut mai bun în teren. Desigur, este greu de acceptat. Face parte din realitate. Fără regrete. Dar, pe de altă parte, au fost prea multe accidentări, prea multe înlocuiri, prea multe crampe. Am început cu patru jucători în față și până la sfârșit erau toți în afara terenului. Și apoi Manu (n.r. – Manuel Neuer), care a fost excepțional în a ne salva tot meciul, a făcut o greșeală pe care nu ar mai repeta-o nici în 100 de ani

Este o încălcare clară a regulilor! Este un dezastru. Este un dezastru total! La al doilea gol al Realului, au lăsat jocul să continue. Jocul trebuie să continue și la noi, asta e regula clară. Prima greșeală este făcută de tușier, a doua de arbitru. Este o încălcare clară a regulamentului!", a fost discursul dur al lui Tuchel.