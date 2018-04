Barcelona - Roma, 21:45 | "Roma merita sa fie aici!" Italienii vor sa dea lovitura pe Camp Nou! Ce surprize a pregatit Di Francesco

Rezumatele meciurilor din Liga Campionilor din aceasta seara se vad pe PRO X, la ora 23:50.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Chiar daca multi au considerat-o pe Roma ca fiind cea mai slaba echipa din sferturile de finala, antrenorul italienilor, Di Francesco, sustine ca echipa sa merita sa fie unde este acum.

"Pentru Roma, sa fie in sferturile Ligii Campionilor inseamna ca a demonstrat ceva pana acum. Cred ca Barcelona are o mentalitate incredibila, dar si Roma are. Noi trebuie sa ne concentram foarte bine in aceasta seara si sa jucam foarte simplu, fara sa ne complicam. Noi vrem sa fim competitivi si suntem, de aceea am ajuns aici. Am castigat aceasta oportunitate, deci de ce sa nu o tratam cu optimism?", a spus Di Francesco, citat de MARCA.

Pentru meciul cu Barcelona, sansele ca Radja Nainggolan sa joace sunt minime.

Echipele probabile



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Umitti, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Iniesta - Dembele, Messi - Suarez

AS Roma: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi, Gerson/Nainggolan, Strootman - El Shaarawy, Perotti - Dzeko