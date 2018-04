Juventus - Real Madrid, AZI LA PROTV! Misiune imposibila pentru Zidane? Ultima data cand Real a eliminat Juventus in Liga Campionilor, Steaua era campioana Europei :)

Juventus - Real Madrid, ora 21:45, in direct la ProTV.

Real Madrid a castigat finala Champions League din sezonul trecut chiar in fata lui Juventus, scor 4-1, si nu a mai fost eliminata de Juventus din Champions League de la semifinala din 2015. Italienii au castigat cu 2-1 pe teren propriu, iar pe "Santiago Bernabeu" a fost 1-1.

Echipa condusa acum de Zidane se afla pentru a 35-a oara in sferturile unei cupe europene si pentru a opta oara in sferturile UEFA Champions League, ambele situatii fiind un record pentru club. Madrilenii i-au eliminat pe Juventus o singura data, la penalty-uri, in turul 2 al Cupei Campionilor. Se intampla in 1986, pe vremea cand Steaua era detinatoarea trofeului.

Fata de echipa lui Juventus care elimina Realul in 2015, campioana Italiei mai are doar 5 jucatori - Buffon, Barzagli, Chiellini, Liechsteiner, Marchisio, in vreme ce Real ii are inca pe Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, Isco, Kroos, Bale si Ronaldo.

4,1 milioane de euro va incasa Juventus doar din bilete la acest meci. Precedentul record fusese stabilit la meciul cu Barcelona din faza grupelor.

Echipele probabile:

Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah - Khedira, Bentancur, Matuidi - Dybala, Higuain, Douglas Costa

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Ronaldo, Benzema