Miza pentru Neagu pentru Liga Campionilor la Bucuresti: "Este extraordinar sa o avem! CSM nu e favorita!"

Noul antrenor al lui Neagu si Gullden n-o vede pe CSM campioana ligii. "Nu e favorita!" spune suedezul, care nu va ramane la Bucuresti, nici daca ia trofeul

Per Johansson n-a castigat niciodata Liga Campionilor. "Acum, ele nu sunt favorite" spune Johansson.

Nici Paula Ungureanu n-a cucerit niciodata liga. Ea a implinit 38 de ani. "Sa dea Dumnezeu, noi asta ne dorim!" spune portarita CSM-ului.

Anul trecut, suedezul a terminat pe 3 cu CSM in liga campionilor, dar n-o avea in echipa pe Neagu. "Pentru mine e fantastic sa o am pe Cristina in echipa, sa nu imi fie adversara!" spune antrenorul celor de la CSM.

Johansson a semnat cu CSM pana in vara. Nu doar Gullden pleaca in Franta, ci si Niombla. Ea a semnat cu Metz, adversara CSM-ului din Liga.