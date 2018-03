UEFA a anuntat oficial schimbari URIASE pentru Liga Campionilor in sezonul viitor! Se renunta la ora 21.45 si apare a 4-a inlocuire in timpul meciurilor

Forul continental a oficializat modificarile importante din regulamentul UEFA Champions League din sezonul 2018/2019.

UEFA a anuntat oficial ca din sezonul viitor al Ligii Campionilor se va modifica ora de incepere pentru partidele din competitie! Astfel, partidele nu vor mai incepe de fiecare data la ora 21.45 ca pana acum (existau si exceptii la partidele din Rusia, Turcia sau Ucraina cand partidele incepeau la ora 19.00).

Astfel, de acum meciurile se vor juca in general de la ora 22.00 si, in fiecare zi de marti si miercuri, vor exista cate 2 partide ce vor incepe la ora 20.00. O alta modificare este legata de flexibilitatea schimbarilor de lot dupa faza grupelor. Astfel, vor putea fi adaugati pana la 3 jucatori eligibili inainte de optimile competitiei.

De asemenea, incepand cu faza eliminatorie, va fi permisa a 4-a schimbare la fiecare echipa in a doua mansa daca se ajunge in prelungiri. In finala UCL, in finala Europa League si in Supercupa Europei echipele vor putea avea 23 de jucatori pe foaia de joc.

Echipele care au castigat Europa League de 3 ori consecutiv sau de 5 ori in total vor putea sa poarte un insemn pe maneci care sa arate acest lucru. Sevilla este singurul club eligibil pentru acest lucru in sezonul viitor, daca vor obtine calificarea.