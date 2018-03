Jurgen Klopp si-a iesit din MINTI: "E engleza mea atat de proasta de nu intelegi?!" Anuntul de dupa tragerea din Liga Campionilor care l-a enervat

Liverpool va juca impotriva lui Manchester City in sferturile UEFA Champions League, insa nu acest lucru l-a deranjat pe Jurgen Klopp.

La scurt timp dupa tragerea la sorti pentru sferturile UEFA Champions League, Jurgen Klopp a dat o declaratie pentru site-ul oficial al lui Liverpool in care s-a declarat incantat ca o va intalni pe Manchester City. "Cu siguranta nu suntem favoriti in aceasta runda, insa cand mai raman 8 echipe nu prea mai exista favorite, poate doar Bayern si Barcelona. Slava Domnului ca in fotbalul nu este insa totul decis dinainte.



Am pierdut o data si am castigat o data in fata lor in liga - nu cred ca inainte se gandeau ca cea mai buna varianta la tragerea la sorti este Liverpool. Este un semn pentru noi si arata cat de puternici putem fi. Mai sunt cateva meciuri pana atunci insa abia astept si cu siguranta vom da totul" spunea Klopp.

La nici 2 ore distanta, toata dispozitia lui Jurgen Klopp s-a schimbat. Asta deoarece Federatia din Anglia a decis sa reprogrameze derby-ul cu Everton care va avea loc intre cele 2 meciuri cu Manchester City, sambata la ora 14.30 (12.30 in Anglia).

"Sunt deja nervos" a inceput Klopp conferinta de presa de dinaintea partidei cu Watford de sambata. "Stiu ca sunt tari care amana total etapa pentru ca echipele sa fie in cea mai buna forma. Jucam cu City miercuri, apoi cu Everton la 3 zile distanta.



Nu este deloc cool. Trebuie sa trecem printr-o perioada grea si sunt obisnuit cu asta" a spus Klopp. Urmatoarea intrebare despre ora de start a meciului l-a facut pe Klopp sa-si iasa din minti: "Nu, voiam sa fie la 9 dimineata, what the f***? La ora 15.00, ca un meci normal, sau cum este duminica de la 14.15. Sa fie la o ora normala, nu la micul dejun. Despre ce crezi ca vorbesc? Este engleza mea atat de proasta incat trebuie sa ma intrebi din nou? Jucam la 19.45 miercuri si apoi la 12.30 sambata. Alte echipe joaca la 17.30 sambata - puteti sa va imaginati diferenta de 5 ore? Insa enorm pentru pregatire si recuperare. Voi vedeti, scrieti despre asta, evident ca nu va intereseaza si nu aveti idee, noi trebuie sa performam si nu sunt deloc fericit, pentru ca nu sunt mereu fericit si zambitor" a spus Klopp.