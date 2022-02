Balint are cuvântul! Cine l-a dezamăgit și cine a fost MVP-ul meciului PSG - Real Madrid 1-0

Câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, Gabi Balint a sintetizat partida de pe Parc des Princes, tranșată în urma golului înscris în ultimul minut de Kylian Mbappe. Messi a ratat în actul secund o lovitură de la 11 metri.

"Courtois a fost cel mai bun om al meciului. Real m-a dezămăgit! Nu cum s-a apărat, dar s-a apărat mult prea în spate, putea să nu se retragă așa mult.

Nu a reușit să facă două pase legate, să nu ajungă în careul advers!? Acum mă intreb de ce l-au mai forțat pe Benzema!? (n.r. - atacantul revenise după o accidentare).

Și PSG... Au fost multe momente in care m-a dezamăgit. Messi e de nerecunoscut, nu numai că a ratat penalty-ul. Nici viteză nu mai are, nu se simte bine la PSG, are o vârstă deja.

Neymar a adus ceva în plus, dar a arătat prea puțin. M-a dezamăgit și Di Maria, mă așteptam la mai mult de la el", a declarat Gabi Balint, la finalul meciului, la televiziunea Digi Sport.

PSG - Real Madrid 1-0 (0-0)

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo (Idrissa Gueye '87), Paredes, Verratti - Di Maria (Neymar '73), Messi, Mbappe. Antrenor Mauricio Pochettino.

Real: Courtois - Carvajal (Lucas Vasquez '72), Militao, Alaba, Mendy - Modrici (Valverde '82), Casemiro, Kroos - Asensio (Rodrygo '72), Benzema (Bale '87), Vinicius Junior (Hazard '82). Antrenor Carlo Ancelotti.

Returul va avea loc pe 3 martie. În cealaltă partidă a serii, Manchester City s-a impus în Portugalia, scor 5-0 cu Sporting Lisabona. Miercuri, de la ora 22.00, sunt programate jocurile FC Salzburg - Bayern Munchen şi Inter Milano - Liverpool.