Înaintea partidei cu Metz, din 21 mai, Kylian Mbappe și Nasser Al-Khelaifi au anunțat în mod oficial continuarea înțelegerii dintre club și starul francez pe Parc de Princes.

Alegerea a fost una intens discutată, ținând cont că atacantul era "aproape" transferat la Real Madrid, iar comentariile despre această hotărâre nu au întârziat să apară.

La trei zile după dezvăluirea anunțului cu privire la prelungirea contractului lui Mbappe, Karim Benzema nu a ezitat să-și atace în mod indirect conaționalul.

"Mbappe? Nu este momentul să vorbim despre lucruri mărunte. Nu sunt nervos, doar sunt concentrat pe finală, iar acesta este cel mai important lucru în acest moment", a declarat Benzema, făcând referire la meciul cu Liverpool, câștigat cu 1-0 de Real Madrid, în finala Ligii Campionilor.

Echipele naționale urmează să evolueze în Liga Națiunilor, motiv pentru care jucătorii convocați au ajuns în cantonamente.

Karim Benzema și Kylian Mbappe au lăsat deoparte animozitățile din ultimele zile și s-au îmbrățișat fără probleme.

Real Madrid a câștigat pentru a 14-a oară trofeul UEFA Champions League, după ce s-a impus cu 1-0 în finala cu FC Liverpool.

Jucătorii lui Carlo Ancelotti au defilat prin centrul Madridului, pentru a celebra cu suporterii trofeul câștigat, iar fanii și-au amintit de Kylian Mbappe. Atacantul francez a fost înjurat în repetate rânduri atât pe stadion, cât și la sărbătoarea din afara lui.

„Mbappe, fiu de că**a!”, au cântat în cor suporterii lui Real Madrid.

