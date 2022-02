Cea mai tare reacție despre Mbappe vine de la un stelist, câștigător al Cupei Campionilor Europeni

În turul optimilor Ligii Campionilor, PSG a câştigat in extremis duelul cu Real Madrid, scor 1-0, prin golul marcat de Kylian Mbappe (90+4), la capătul unei acţiuni personale în care a trecut de Eder Militao şi Lucas Vazquez.

Mbappe și mașinuțele

Câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, Gabi Balint a avut o reacție interesantă după partida de pe Parc des Princes. Mereu inspirat, fostul atacant al naționalei de la Coppa del Mondo i-a pus "eticheta" lui Kylian Mbappe. "Mbappe e ca o mașină de 500 de cai putere pe lângă niște mașinuțe”, l-a caracterizat Gabi Balint pe campionul mondial din 2018, potrivit digisport.ro.

Mbappe e cotat la 160 milioane de euro, e campion mondial cu selecționata lui Didier Deschamps și a marcat la naționala Franței 24 de goluri în 53 de partide. Format de AS Monaco, atacantul de 1,78 m valora în urmă cu patru ani, pe când avea 19 ani, 200 milioane de euro.

Mbappe a făcut aseară și faza defensivă pentru a contracara mecanismul de pase pus la punct de Ancelotti. Mauricio Pochettino susține că echipa sa a avut un plan pe care l-a respectat tot meciul. Conștient de tridentul de la mijloc pe care mizează Carlo Ancelotti meci de meci, Pochettino a lăsat să se înțeleagă că jucătorii săi au anulat țesătura de pase a Realului declanșată de trioul Casemiro - Kroos - Modric.

"Sunt foarte fericit. Performanța echipei a fost foarte bună. În general, am jucat mai bine decât Real Madrid, am meritat victoria. A mai rămas un meci, dar este important să fi făcut acest prim pas. Le-am tăiat circuitele de pase blocându-le mijlocașii. Am muncit din greu pentru a-i opri și pentru a recupera mingea cât mai sus, controlând bine jocul timp de 90 de minute", a declarat Mauricio Pochettino, potrivit UEFA.com.

PSG - Real Madrid 1-0

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo (Idrissa Gueye '87), Paredes, Verratti - Di Maria (Neymar '73), Messi, Mbappe. Antrenor Mauricio Pochettino.

Real Madrid: Courtois - Carvajal (Lucas Vasquez '72), Militao, Alaba, Mendy - Modrici (Valverde '82), Casemiro, Kroos - Asensio (Rodrygo '72), Benzema (Bale '87), Vinicius Junior (Hazard '82). Antrenor Carlo Ancelotti.

Titluri în presa internațională

L'Equipe: "Mbappe o salvează pe PSG din nou"

RMC Sport: "Mbappe îi oferă prima manșă lui PSG la photo finish"

Marca: "Mbappe nu arată niciun pic de milă pentru Madrid"

As: "Uriașul Mbappe"

Sport: "Golul minunat al lui Mbappe face dreptate în Paris!"

Daily Mail: "Kylian Mbappe înscrie un gol briliant, după o cursă solitară, în minutul 94, și îi aduce lui PSG victoria în manșa tur contra lui Real"

Gazzetta Dello Sport: "Messi o trădează pe PSG, dar există extraterestrul Mbappe: o capodoberă în minutul 94, iar Real e învinsă"

Returul dintre Real și PSG se va juca la Madrid, miercuri, 9 martie, de la ora 22:00.

Le Parisien | Notele jucătorilor de la PSG după victoria cu Real Madrid, 1-0

Donnarumma - 5,5

Hakimi - 7

Marquinhos - 6,5

Kimpembe - 6,5

Mendes - 7,5

Danilo - 5,5

Paredes - 6

Verratti - 8

Di Maria - 4

Messi - 3,5

Mbappe - 8,5