Leo Messi nu mai știe să marcheze! Cifrele care spun totul despre forma argentinianului

După o oră de joc pe Parc des Princes, Kylian Mbappe a fost faultat în careu de Dani Carvajal, iar italianul Daniele Orsato a dictat lovitură de la 11 metri pentru PSG. Lionel Messi a executat, însă șutul argentinianului a fost respins de Thibaut Courtois, care a avut mai multe intervenții salvatoare de-a lungul jocului.

În urma acestui meci, Leo Messi a ajuns la cea mai slabă serie din carieră contra lui Real Madrid. Argentinianul nu a reușit să marcheze în ultimele șapte meciuri contra formației din capitala Spaniei, pe care a întâlnit-o de 45 de ori de-a lungul carierei, potrivit Opta.

Mai mult, două dintre ultimele patru penalty-uri ale lui Messi în Champions League au fost ratate, de fiecare dată pe Parc des Princes, o dată ca adversar, iar acum ca jucător al lui PSG.

Potrivit sursei citate, Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe penalty-uri ratate în Champions League din sezonul 2003/2004 și până în prezent - 5 din 23!

După 0-0 cu Real Madrid, Messi rămâne cu cele cinci goluri din faza grupelor, când a înscris contra lui Manchester City (1), RB Leipzig (2) și Club Brugge (2).

