Meciul Levski Sofia - Universitatea Craiova, care va avea loc miercuri, în prima manşă din turul II preliminar al Champions League, va fi arbitrat de o brigadă din Suedia, cu Adam Ladebäck la centru.

Adam Ladebäck va fi ajutat de Mehmet Culum şi Daniel Yng, în timp ce rezervă va fi Mohammed Al-Hakim.

În camera VAR se vor afla arbitrii englezi Peter Bankes şi Matthew Donohue.

Meciul se va disputa la Sofia, de la ora 20.30.

Partida retur va avea loc săptămâna viitoare, la Craiova.

Posibilii adversari ai Craiovei din Champions League și Europa League

Dacă o elimină pe Levski Sofia, Universitatea Craiova o va întâlni în turul 3 preliminar din Champions League pe câștigătoarea din duelul Omonia Nicosia (Cipru) - Kairat Almaty (Kazahstan).

În schimb, dacă este eliminată din Champions League de Levski Sofia, Universitatea Craiova va juca în turul 3 preliminar din Europa League cu învinsa din duelul Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda).