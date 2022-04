"Atletico a jucat 5-5-0!" Până și Pep a găsit cu greu cartea câștigătoare. Ce a declarat antrenorul lui City

Antrenorul Pep Guardiola a declarat că echipei lui, Manchester City, i-a fost greu să atace în condiţiile în care formaţia Atletico Madrid a jucat foarte defensiv, apărându-se pe două rânduri de câte cinci jucători.

"A fost un meci dificil împotriva unui adversar puternic, care a jucat 5-5-0. Era greu să găseşti spaţii. Am avut răbdare, dar nu am atacat în ritmul potrivit. Din fericire, am marcat. Este un rezultat bun, am fi putut marca un al doilea gol dar 1-0 sau 2-0 nu ar fi schimbat prea mult lucrurile înainte de a merge la Madrid.

(n.r. - despre Foden) Are calităţi speciale, ducând mereu mingea înainte, primele lui acţiuni au fost incredibile. A dat două pase decisive pentru Kevin (n.r. - De Bruyne). Ştiam că vom avea nevoie de el şi de Gabriel (n.r. - Jesus) pentru a creşte viteza atunci când jocul va încetini puţin. Au făcut-o şi au fost foarte buni. Nu ştiu la ce să mă aştept de la ei (n.r. - Atletico) în meciul retur.

Ei pot juca un pic mai sus, combina mai mult. Dar dacă începutul meciului se întoarce în favoarea lor, poate că vor reveni la jocul lor defensiv. Mai presus de toate, trebuie să mă gândesc la ce putem face pentru a ataca mai bine", a declarat Guardiola, potrivit AFP.

Manchester City a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Atletico Madrid, în manşa I a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Atletico Madrid, în prima repriză a meciului cu Manchester City