Zero pe linie! Premieră istorică pentru Atletico Madrid în Champions League contra lui Manchester City

UPDATE 23:50: Final! Manchester City - Atletico 1-0. Echipe lui Diego Simeone a continuat în același stil, dar s-a văzut învinsă de golul lui Kevin De Bruyne din minutul 70. Madrilenii nu au reușit să expedieze niciun șut.

Potrivit Opta, este pentru prima dată când Atletico Madrid, sub comanda lui Diego Simeone, nu trimite măcar un șut.

0 - Atletico Madrid have failed to attempt a single shot in a game in all competitions for the first time under Diego Simeone. Dominated. pic.twitter.com/safTKl8QuZ