Bayern se grabeste sa-l ia! Transferul anuntat de Marca: Real pierde un super jucator in aceasta vara

Real Madrid va pierde un jucator in aceasta vara.

James Rodriguez nu va mai reveni la Real Madrid dupa ce in vara trecuta a fost imprumutat la Bayern Munchen. Marca scrie ca oficialii germani au fost impresionati de evolutiile columbianului si sunt pregatiti sa activeze clauza de reziliere de 42 de milioane de euro.



Bayern se grabeste sa-l transfere definitiv pe Rodriguez desi mai putea astepta pana la finalul sezonului viitor. Real il imprumutase pe doi ani pe jucatorul in varsta de 26 de ani.



James Rodriguez a jucat in 28 de meciuri pentru Bayern si a marcat 5 goluri.