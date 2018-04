SEVILLA - BAYERN LIVE // Un jucator al Sevillei e peste Messi si Ronaldo in acest sezon! ECHIPELE DE START

Rezumatul partidei va fi de la ora 23.50 la Pro X.

LIVE TEXT:



Iata echipele de start:

SEVILLA:

Soria - Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero - Sarabia, N'Zonzi - Pizarro, Vazquez, Correa - Ben Yedder

BAYERN:

Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat - Javi Martinez, Arturo Vidal, Thiago - Ribery, Muller, Lewandowski

Bayern Munchen va juca pentru a 17-a oara in sferturile Ligii Campionilor, un record absolut pentru competitie. Adversara va fi FC Sevilla, singura echipa ramasa in competitie cu care Bayern nu s-a mai intalnit pana acum in cupele europene! Antrenorul lui Bayern, Jupp Heynckes, are 11 victorii in competitie, serie fara egal in istorie!

Duelul dintre echipele spaniole si cele germane nu au fost deloc placute pentru nemti - de la inceputul sezonului trecut au avut loc 12 astfel de intalniri iar echipele din Germania au castigat o singura data, chiar prin Bayern, in timp ce echipele din Spania au inregistrat 8 victorii.

Marea speranta a Sevillei este atacantul Wissam Ben Yedder - acesta are 10 goluri in 12 aparitii in UEFA Champions League! Doar Adriano a reusit mai rapid sa atinga acest prag, dupa 11 partide. In plus, Ben Yedder are cea mai buna conversie dintre toti jucatorii in acest acest sezon, 36.4%.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">1 - <a href="https://twitter.com/SevillaFC?ref_src=twsrc%5Etfw">@SevillaFC</a> are the only team amongst the last 8 that <a href="https://twitter.com/FCBayern?ref_src=twsrc%5Etfw">@FCBayern</a> haven't previously faced in UEFA club competitions. Premiere. <a href="https://t.co/hY60gpUzT6">pic.twitter.com/hY60gpUzT6</a></p>— OptaFranz (@OptaFranz) <a href="https://twitter.com/OptaFranz/status/974613559484219392?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2018</a></blockquote>

