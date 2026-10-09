FOTO Unde a ajuns să joace Joselu! Atacantul a câștigat Liga Campionilor cu Real și EURO cu naționala Spaniei

Unde a ajuns să joace Joselu! Atacantul a câștigat Liga Campionilor cu Real și EURO cu naționala Spaniei Fotbal extern
SPORT.RO
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Joselu (36 de ani) a avut o carieră cu reușite la nivelul echipelor de club și cu naționala Spaniei.

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Real Madrid s-a despărțit de Joselu în vara anului 2024, după ce tocmai îl achiziționase definitiv de la Espanyol la acel moment. Suma de 1.5 milioane de euro a fost plătită la acea vreme de oficialii grupării Al-Gharafa pentru transferul câștigătorului Ligii Campionilor cu Real Madrid.

Joselu, fostul atacant al celor de la Real Madrid, a semnat în Qatar, cu Al Sailiya

În ceea ce privește cariera lui Joselu, a sosit la academia de tineret a Real Madrid în 2010, la vârsta de 20 de ani, și a evoluat pentru la Castilla, unde a jucat timp de două sezoane și a contribuit la promovarea în Segunda Division în sezonul 2011-2012.

În sezonul 2023-2024, în care Joselu a făcut parte din lotul celor de la Real Madrid, a jucat 49 de meciuri, a marcat 18 goluri și a câștigat trei trofee: Liga Campionilor, La Liga și Supercupa Spaniei.

Cu cele două goluri ale sale din meciul retur al semifinalei Ligii Campionilor împotriva Bayern Munchen, Joselu a fost un jucător decisiv în drumul spre finala de pe Wembley și spre câștigarea celui de al 15-lea trofeu al Ligii Campionilor.


Joselu, câștigător de Liga Campionilor și EURO

După plecarea de la Ream Madrid, în vara anului 2024, a petrecut două sezoane la gruparea Al Gharafa, dar de care s-a despărțit în vara care tocmai a trecut. Acum, în aceste zile, el a semnat cu formația din Qatar – Al Sailiya, din prima divizie.

Referitor la trofeele din vitrina lui Joselu, el este și câștigător al EURO 2024, dar și al întrecerii Ligii Națiunilor, în 2023. Pentru naționala Spaniei a adunat 17 meciuri și șase goluri, iar la nivelul echipelor de club a dat cel mai bun randament la Deportivo Alaves (113 meciuri, 36 de goluri și 11 pase decisive), dar și la Al Gharafa (58 de jocuri, 28 de goluri și cinci pase de gol).

În acest moment, cota de piață a lui Joselu, ajuns la 36 de ani, se ridică la 2 milioane de euro.

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