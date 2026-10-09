Real Madrid s-a despărțit de Joselu în vara anului 2024, după ce tocmai îl achiziționase definitiv de la Espanyol la acel moment. Suma de 1.5 milioane de euro a fost plătită la acea vreme de oficialii grupării Al-Gharafa pentru transferul câștigătorului Ligii Campionilor cu Real Madrid.

Joselu, fostul atacant al celor de la Real Madrid, a semnat în Qatar, cu Al Sailiya

În ceea ce privește cariera lui Joselu, a sosit la academia de tineret a Real Madrid în 2010, la vârsta de 20 de ani, și a evoluat pentru la Castilla, unde a jucat timp de două sezoane și a contribuit la promovarea în Segunda Division în sezonul 2011-2012.

În sezonul 2023-2024, în care Joselu a făcut parte din lotul celor de la Real Madrid, a jucat 49 de meciuri, a marcat 18 goluri și a câștigat trei trofee: Liga Campionilor, La Liga și Supercupa Spaniei.

Cu cele două goluri ale sale din meciul retur al semifinalei Ligii Campionilor împotriva Bayern Munchen, Joselu a fost un jucător decisiv în drumul spre finala de pe Wembley și spre câștigarea celui de al 15-lea trofeu al Ligii Campionilor.



